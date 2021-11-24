أميركا تُدرج ثلاثة من قادة «داعش» في أفغانستان على قائمة الإرهاب

المصدر: واشنطن ■ رويترز

فرضت الولايات المتحدة، أول من أمس، عقوبات على ثلاثة من قادة فرع تنظيم «داعش» في أفغانستان، ورجل آخر اتهمته بتسهيل العمليات المالية للتنظيم، في خطوة أعقبت سلسلة من الهجمات التي شهدتها كابول وأعلن التنظيم مسؤوليته عنها.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إنه تم إدراج «أمير الجماعة»، سناء الله غفاري، والمتحدث باسمها، سلطان عزيز عزام، والقيادي بإقليم كابول، مولوي رجب، على قائمة الإرهابيين العالميين.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية أيضاً عصمت الله خلوزي على القائمة السوداء، بتهمة إدارة شبكة غير رسمية لنقل الأموال مقرها تركيا، لتحويل أموال إلى «داعش» في ولاية خراسان.

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