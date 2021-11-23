حمدوك الاتفاق السياسي تم على أساس حقن دماء السودانيين

المصدر: القاهرة - د ب أ

قال رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك اليوم الثلاثاء في مقابلة مع قناة "العربية" إن الاتفاق السياسي الأخير مع الجيش "تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات".

واعتبر حمدوك أنه "لا بديل عن الحوار في السودان والعمل من أجل الوصول للانتخابات"، مؤكداً أن "الانتخابات ستفتح الطريق لترسيخ الديمقراطية في السودان".

وشدد حمدوك على أنه لا يفكر بكسب الشعبية بل يفكّر "في مصلحة الشعب السوداني".

كما شرح أن "قوى الحرية والتغيير في السودان ستبقى فاعلة"، مضيفاً أن "تجمع المهنيين قاد الثورة في السودان بكل احترافية".

ورأى أن "الأولوية الآن هي لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.. وسيتم ذلك قريباً"، معبراً عن دعمه لـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بلا استثناء".

في سياق آخر، أعرب حمدوك عن حرصه على "الالتزام بكل الاتفاقيات المتعلقة بسلام جوبا"، كما قال: "سنركز على إيجاد الحلول للملفات الداخلية في السودان.. القضايا في السودان أصبحت معقدة أكثر مما كانت عليه".

وعاد وشدد على أن "الاستحقاق الأساسي في المرحلة الانتقالية هو الانتخابات"، مضيفاً: "نسعى لتشكيل حكومة سودانية من كفاءات وطنية مستقلة".

وفي الشق الاقتصادي، أوضح رئيس الحكومة أن "تقديم العالم مساعدات للسودان مرتبط بإنجازنا في التحول الديمقراطي".

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