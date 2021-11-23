زوج ميركل: ثلث الألمان لا يصغون للعلم

المصدر: تورينو - د ب أ

أبدى يوأخيم زاور، زوج المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، تعجبه من سلوك كثير من الناس في بلاده في ظل جائحة كورونا.

وفي تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية الصادرة اليوم الثلاثاء، قال زاور إن اللافت للنظر أن ثلث الألمان لا يصغون للعلم، وذلك في إشارة إلى معدلات التطعيم ضد كورونا في ألمانيا.

وقال زاور إنه يمكنه تفسير جزء من هذه الظاهرة على أنه شيء من الكسل لدى الألمان فيما يتبع آخرون قناعاتهم الشخصية كنوع من رد الفعل الأيديولوجي حول التطعيم.

وأكد زاور (72 عاما) أن العالم يشهد حاليا نجاحا كبيرا للعلم، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أحد يراهن على توفر لقاح مضاد لكورونا في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة، ووصف هذا الأمر بأنه معجزة.

كان زاور سافر إلى تورينو شمالي إيطاليا مع بداية السنة الأكاديمية الجديدة لأكاديمية العلوم التي انضم إليها زاور منذ مايو الماضي كعضو أجنبي.

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