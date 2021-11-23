"الصحة العالمية" تحذّر من احتمال تسجيل 700 ألف وفاة جديدة بكورونا في أوروبا

المصدر: كوبنهاغن - أ ف ب

حذّرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أوروبا قد يرتفع من 1.5 مليون حاليا إلى 2.2 مليون بحلول مارس 2022، إذا بقي الوضع على حاله، بزيادة قدرها نحو 700 ألف وفاة.

وقالت المنظمة إنها تتوقع "ضغطا عاليا أو شديدا للغاية في وحدات العناية المركزة في 49 من 53 بلدا بين الآن والأول من مارس 2022"، مضيفة أنه "يتوقع بأن يصل العدد الإجمالي للوفيات المسجلة إلى أكثر من 2,2 مليون بحلول ربيع العام المقبل".

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