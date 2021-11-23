ليبرمان : إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال 5 سنوات

المصدر: القدس - رويترز

قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الثلاثاء إن إيران قد تمتلك سلاحا نوويا خلال خمس سنوات، مضيفا أن تلك الخطوة لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية.

وليبرمان أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت. وكان يتحدث خلال مؤتمر عن تمويل التخطيط العسكري الإسرائيلي المتعلق بإيران.

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