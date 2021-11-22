عباس يلتقي نظيره الروسي غداً في موسكو

المصدر: رام الله ■ معا

يتوجّه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى روسيا الاتحادية، اليوم، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، غداً.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن تفعيل دور الرباعية الدولية سيكون إحدى القضايا المطروحة للنقاش مع الجانب الروسي، نظراً إلى الدور المهم والفاعل لروسيا في هذا الموضوع. وأشار مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح أمس، إلى أن لقاء الرباعية الدولية، أخيراً، على مستوى المندوبين، لقاء جيد، وخطوة إلى الأمام بحاجة إلى أن يرتقي لعقد اجتماع على المستوى الوزاري. وفي ما يتعلق بتصريحات الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بأن إسرائيل لم تقدم ما يثبت أن المؤسسات الفلسطينية الست إرهابية، ثمّن مجدلاني موقف الاتحاد الأوروبي.

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