رئيس الوزراء الليبي يترشح لانتخابات الرئاسة

المصدر: طرابلس - رويترز

سجل رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد نفسه مرشحا في انتخابات الرئاسة على الرغم من تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي ومن أن قواعد الانتخابات التي تشتد المنافسة عليها قد تستبعده.

ويزيد دخول رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة السباق، الذي يضم حاليا العديد من الأطراف الرئيسية خلال الفوضى التي عمت ليبيا في السنوات العشر الماضية، من المشكلات المتعلقة باقتراع من المقرر أن يُجرى في غضون خمسة أسابيع دون الاتفاق بعد على قواعده.

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