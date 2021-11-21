الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل ضد المتظاهرين قرب قصر الرئاسة بالخرطوم

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

أطلقت الشرطة السودانية اليوم الأحد الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين خرجوا دعما للحكم المدني على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين عبدالله حمدوك رئيس الوزراء و قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر"، قرب القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.

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