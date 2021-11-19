رئيس جورجيا الأسبق يسقط مغشيا عليه في مستشفى السجن

المصدر: د ب ا

سقط الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل ساكاشفيلي، المضرب عن الطعام، مغشيا عليه بمستشفى السجن الذي كان نقل إليه لمتابعة حالته الصحية، حسبما نقلت قناة «ميتافاري تي في» عن محاميه بيكا باسياليا امس.

وذكر المحامي أن ساكاشفيلي فقد وعيه خلال إجراء مقابلة معه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وساكاشفيلي في إضراب عن الطعام منذ 48 يوما.

ووصف أطباء جمعهم أمين ديوان المظالم في جورجيا أمس الأربعاء حالة ساكاشفيلي بأنها «حرجة» وأوصت بنقله إلى مستشفى ملائم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news