تحذير مشترك أميركي - خليجي لإيران بسبب برنامجها النووي

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

وجّهت الولايات المتّحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أول من أمس، تحذيراً مشتركاً إلى إيران، متّهمين إيّاها بـ«التسبّب في أزمة نووية»، وزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيّرة. وقالت الولايات المتّحدة و«دول التعاون»، في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع عقدته في الرياض مجموعة العمل التابعة للطرفين حول إيران، إنّ «جميع المشاركين حضّوا الحكومة الإيرانية الجديدة على اغتنام الفرصة الدبلوماسية» المتمثّلة بالمفاوضات المقرّر استئنافها في فيينا قريباً، والرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، «للحؤول دون اندلاع نزاع وأزمة». وفي بيانهم المشترك أعرب ممثّلو كل من الولايات المتّحدة والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، عن أسفهم لأنّ «إيران خطت خطوات لا تلبّي أيّ احتياجات مدنية، لكنّها قد تكون مهمّة لبرنامج أسلحة نووية».

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