السودان.. عودة الانترنت "تدريجياً "بعد قطعه

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعادت السلطة العسكرية الجديدة في السودان الخميس خدمة الانترنت المقطوعة منذ أحداث 25 أكتوبر، في عملية ستكون "تدريجية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأكدت منظمة نتبلوكس غير الحكومية من جهتها عودة "جزئية" للشبكة في السودان. وعلى الفور دعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي السودانيين الى بث مقاطع الفيديو والمعلومات المتوافرة لديهم حول تظاهرات الاربعاء، بحسب "فرانس برس".

وعادت الاتصالات الهاتفية صباح الخميس بعد انقطاع خلال عملية قمع التظاهرات.

يأتي ذلك غداة مقتل 15 متظاهراً، إثر اشتباكات مع قوات الأمن السودانية في مظاهرات معارضة لإجراءات الجيش أمس الأربعاء، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.

من جهتها، قالت قوات الأمن أن قتيلاً واحداً سقط، نافية استخدام أسلحة نارية، وإن نحو 40 من عناصرها أصيبوا خلال الاشتباكات.

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