أميركا وحلفاؤها يبحثون سبل الرد حال تحرك روسيا ضد أوكرانيا

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

تبحث الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين حالياً الردود المحتملة، إذا اتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أية إجراءات عسكرية ضد أوكرانيا، ومن بينها فرض عقوبات جديدة على موسكو، وتقديم المزيد من المساعدات الأمنية لكييف، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، أول من أمس.

وأثار كبار المسؤولين الأميركيين فكرة اتخاذ حزمة من التدابير في المباحثات التي دارت على مدار الأسبوع الماضي مع نظرائهم الأوروبيين، حيث أبلغوهم بأن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل بالفعل على إعداد قائمة من الخيارات لمواجهة التحركات المحتملة من قبل روسيا، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على تلك المباحثات.

وقالت بلومبرغ إن التخطيط لايزال في مرحلة مبكرة حتى داخل الولايات المتحدة، وإنه يتطلب المزيد من المباحثات قبل السعي للحصول على دعم بلدان أخرى.

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