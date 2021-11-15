رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ: كنت أتمنى الحفاظ على اللغة الأصلية بشأن الفحم

المصدر: ■ رويترز

قال الرئيس البريطاني لقمة الأمم المتحدة للمناخ، في غلاسكو، أولوك شارما، إنه كان يتمنى لو استطاع الحفاظ على اللغة التي تم الاتفاق عليها أصلاً في اتفاق غلاسكو للمناخ بشأن التخلص التدريجي من طاقة الفحم.

وقال للصحافيين «بالطبع أتمنى لو كنا تمكنا من الحفاظ على اللغة المتعلقة بالفحم التي تم الاتفاق عليها في الأصل، ورغم ذلك فلدينا لغة بشأن الفحم، والتخفيض التدريجي، ولا أعتقد أن أي شخص في بداية هذه العملية كان يتوقع بالضرورة أنه كان سيتم الاحتفاظ بذلك».

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