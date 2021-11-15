جونسون: اتفاق القمة «خطوة كبيرة إلى الأمام»

المصدر: ■ أ.ف.ب

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة كوب-26 للمناخ بأنه «خطوة كبيرة إلى الأمام»، لكنه حذّر من أن «هناك عملاً كثيراً يتوجب فعله».



وقال جونسون بعد قمة غلاسكو «لايزال هناك عمل كبير هائل يتوجب فعله في السنوات المقبلة». وأضاف «لكن اتفاق اليوم خطوة كبيرة إلى الأمام، وما يهم هو أن لدينا الاتفاق الدولي الأول على الإطلاق لخفض استخدام الفحم، وخريطة طريق للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية».



وتابع جونسون «طلبنا من الدول أن تقوم بالتعبئة من أجل كوكبنا في (كوب-26)، وقد لبّت النداء». وأضاف «آمل في المستقبل أن نعتبر قمة كوب-26 في غلاسكو بداية لنهاية التغير المناخي، وسأواصل العمل بلا كلل لتحقيق هذا الهدف».



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