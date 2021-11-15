وزيرة البيئة الألمانية تصف قمة المناخ بأنها «لحظة تاريخية»

المصدر: غلاسكو ■ د.ب.أ

أشادت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه، بقرارات مؤتمر المناخ العالمي في اسكتلندا، ووصفتها بأنها «تاريخية».

وقالت شولتسه، وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الليلة قبل الماضية، إن «شيئاً ما يغير العالم حقاً»، قد نجح في غلاسكو.

وأضافت: «من الواضح الآن في جميع أنحاء العالم أنه سيكون هناك تخلص من استخدام الفحم، وأنه سيكون هناك إنهاء لدعم الوقود الأحفوري».

وأوضحت الوزيرة أن الأمر يتعلق الآن بالتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وإعادة ضخ المياه في المستنقعات لتجديدها وتجديد الغابات.

ومع ذلك تم إضعاف الصياغة النهائية في اللحظة الأخيرة تحت ضغط من الصين والهند.

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