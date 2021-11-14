مقتل 3 مرضى في حريق بعيادة لعلاج كورونا في بلغاريا

المصدر: صوفيا - د ب أ

لقي ثلاثة من المرضى حتفهم إثر اندلاع حريق في عيادة تابعة لمستشفى خاص بمعالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد -19" في شرق بلغاريا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

ووقع الحريق بسبب "إهمال" من جانب أحد المرضى في العيادة الواقعة بمدينة سليفن. وبحسب ما أفادت به الإذاعة الرسمية، فقد قام أحد الضحايا الذين لقوا حتفهم، بإشعال سيجارة في غرفة بالمستشفى.

وقد تم إنقاذ ستة مرضى آخرين من الحريق، دون أن يصب أي من العاملين بالمستشفى في الحادث.

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