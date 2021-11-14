قمة افتراضية بين الرئيسين الأميركي والصيني غداً

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

يعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، اجتماعاً عبر الفيديو، غداً، هو الثالث بين الزعيمين مع تصاعد الخلافات بين واشنطن وبكين. وأفاد البيت الأبيض، أول من أمس، بأن بايدن وجين بينغ سيعقدان، مساء غد، اجتماعاً افتراضياً، مؤكداً بذلك معلومات صحافية متداولة منذ أيام. وأورد بيان للناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيسين «سيناقشان سبل إدارة التنافس (بين البلدين) بشكل مسؤول»، وطريقة «العمل معا عندما تلتقي مصالحنا». وأوضحت ساكي أن بايدن سيكون خلال الاجتماع «واضحاً وصريحاً بشأن ما يقلق» الولايات المتحدة إزاء الصين. ويواصل بينغ تعزيز سلطته على النظام، كما يدل تبني الحزب الشيوعي الصيني الـ50 نصاً يُشيد خصوصاً بالرئيس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب.

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