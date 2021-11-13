منظمة الصحة: مليون طفل أفغاني عرضة للموت بسبب سوء التغذية

المصدر: جنيف ■ وكالات

ذكرت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أمس، أن من المتوقع أن يعاني نحو 3.2 ملايين طفل سوء التغذية الحاد في أفغانستان بحلول نهاية هذا العام، منهم مليون معرضون لخطر الموت.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارجريت هاريس، لصحافيين في جنيف، عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابول «إنها معركة شاقة، فالمجاعة تجتاح البلد.. يجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان، ولا يمكنه أن يتحمل (تبعات) ذلك». من ناحية أخرى، حذّر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، خلال لقاء له مع دبلوماسيين صينيين وروس ومن «طالبان»، في إسلام أباد، من أن أفغانستان باتت على «حافة انهيار اقتصادي».

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