رئيس جنوب السودان يقيل وزيري الداخلية والمالية

المصدر: جوبا - رويترز

قال التلفزيون الرسمي والسكرتير الصحافي في وقت متأخر الجمعة إن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت أقال وزيري المالية والداخلية دون إعلان السبب وراء ذلك.

وعزل كير وزير المالية أثيان دينق أثيان وعين في المنصب أقاك أتشويل لوال، وعزل وزير الداخلية بول مايوم أقيك وعين في المنصب محمود سولومون أقوك.

وقال أتيني ويك أتيني السكرتير الصحافي لكير إن هذا التغيير لن يؤثر على عمل الحكومة.

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