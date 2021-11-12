لبنان يوقف اصدار هذه الفئة من جوازات السفر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت المديرية العامة للأمن العام في لبنان قرارا بالتوقف عن إصدار جوازات السفر التي تصلح لـ5 سنوات، حتى اشعار آخر، معللة القرار «لأسباب تقنية».

وأوضح بيان صادر عن المديرية نشر على موقعها الرسمي اليوم «منعاً لأي إلتباس، أكدت المديرية الإستمرار في إستقبال طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر اللبنانية البيومترية الصالحة لعشر سنوات للراشدين، فيما تمّ حصر طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر الصالحة لخمس سنوات بمن هم دون سنّ الثامنة عشر من العمر فقط».



وكانت المديرية قد أعلنت في وقت سابق عن وقفها العمل باستقبال طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر اللبنانية البيومترية الصالحة لخمس سنوات للراشدين حتى اشعار آخر، وذلك لأسباب تقنية.

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