الكويت.. مصدر أمني يتحدث عن "تشدد وليس منع" التأشيرات عن اللبنانيين

المصدر: الكويت - وكالات

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إن السلطات قرّرت "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين "دون إصدار تعميم رسمي بذلك".

وقال المصدر الأمني الكويتي، الذي وصفته الوكالة بأنه "مطّلع على القرار": "هناك قرار شفهي بالتشدد في إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للبنانيين من دون وجود تعميم رسمي بذلك"، مضيفا: "هناك تشدد وليس منعا".

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن "مصادر أمنية مطلعة"، قولها إن "وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر".

وأشارت الصحيفة إلى أن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية، أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل)".

ويأتي القرار الكويتي بعد أقل من أسبوعين على اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان وأربع دول خليجية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news