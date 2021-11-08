مهاجرون عرب يحدثون توتراً حدودياً بين يبلاروسيا وبولندا.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تظهر مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل محاولات مئات المهاجرين غير النظاميين، جانب كبير منهم من السوريين، عبور الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا، تحت أنظار قوات الأمن في بيلاروسيا. بولندا تتهم جارتها وتتحدث عن "عمل عدائي"، خصوصاً بعد قطع المهاجرين للأسلاك الشائكة الفاصلة بين الحدود، والحكومة تشكل خلية أزمة.

يتأزم الوضع عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، فيما حذرت الحكومة البولندية من عبور مئات المهاجرين غير النظاميين إلى بولندا عن طريق بيلاروسيا. إذ تحاول مجموعة كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، عبور الحدود، حسبما أظهرت ذلك مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل التقطت بالقرب من بلدة كوزنيكا بيالوستوكا البولندية.

ونقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية وهي وكالة تابعة للحكومة قول حرس الحدود البيلاروس، "إنهم يفعلون ما بوسعهم لتثبيت الأمن"، إلا ان وجهة نظر الحكومة البولندية مختلفة بهذا الشأن. إذ كتب منسق المخابرات ستانيسلاف زارين على تويتر "وفقا لأحدث المعلومات، فإن هذه المجموعة الضخمة من المهاجرين تخضع لسيطرة وحدات بيلاروسية مسلحة تقرر أين يمكنهم الذهاب". وتحدث عن عمل عدائي آخر من قبل الدولة المجاورة ضد بولندا. ونتيجة لهذا، فقد تم تشكيل فريق أزمة من قبل الحكومة البولندية.

وصرح المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر لوكالة أنباء PAP البولندية، أن أصعب موقف منذ بداية تصرفات لوكاشينكو ضد بولندا، يتمثل فيما يحدث حالياً على الحدود مع بيلاروسيا.

وفي سياق آخر أرسلت ليتوانيا قوات عسكرية إلى حدودها مع بيلاروسيا، استعدادا لتدفق محتمل للمهاجرين. وأعلنت وزيرة الداخلية الليتوانية أغني بيلوتايت اليوم الاثنين في مؤتمر صحافي، أن مجلس الوزراء سيناقش ما إذا كان سيتم إعلان حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية.

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

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