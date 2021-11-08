بايدن: الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا ليست حرة، ولا نزيهة، وبكل تأكيد ليست ديمقراطية

المصدر: ا ف ب

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا واصفا إياها بأنها «صورية»، بعد أن ضمن الرئيس دانيال أورتيغا فوزه فيها بولاية رابعة متتالية إثر اعتقال جميع منافسيه.

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض بشأن «انتخابات نيكاراغوا الصورية»، إن «ما دبّره رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو اليوم» لم يكن اقتراعا «حرا ولا نزيها وبكل تأكيد ليس ديموقراطيا».

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