الدبيبة يعتزم الترشح لرئاسة ليبيا

المصدر: طرابلس - رويترز

قال مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يعتزم الترشح للرئاسة الشهر المقبل.

واكتسب الدبيبة شعبية بفضل برامج الإنفاق العام الضخمة بعد سنوات من الحرب الأهلية وقد يكون المرشح الأبرز للفوز ليكون أول رئيس منتخب بشكل مباشر في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو عشر سنوات.

وكان الدبيبة وأعضاء بالحكومة قد تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية التي حلت محل حكومتين متنافستين كانت إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب وذلك بعد سنوات من الحرب.

وقال المسؤول الكبير لرويترز قبل يوم من فتح باب التسجيل رسميا أمام المرشحين إن الدبيبة أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المرشحين المحتملين الآخرين خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق.

وحدد القانون إجراء انتخابات الرئاسة في 24 ديسمبر لكنه قال إن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعد لاحق.

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