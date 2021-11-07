واشنطن تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتعتبرها «عملاً إرهابياً واضحاً»

المصدر: ا ف ب

دانت الولايات المتّحدة بشدّة محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم الأحد حين استهدفت طائرة مسيّرة مفخّخة مقرّ إقامة في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، معتبرة الهجوم «عملاً إرهابياً واضحاً».

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان «لقد شعرنا بارتياح عندما علمنا أنّ رئيس الوزراء لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدّة، استهدف صميم الدولة العراقية».

وأضاف «نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المولجة الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ولقد عرضنا مدّ يد المساعدة في التحقيق في هذا الهجوم».

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