السعودية: توقيف 172 شخصا بتهم الفساد بينهم موظفو وزارات سيادية

المصدر: د ب ا

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية «نزاهة»، اليوم السبت،توقيف 172 شخصًا، خلال شهر، منهم موظفون في وزارات سيادية بتهم رشوة وتزوير واستغلال النفوذ.

وقالت الهيئة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم، إنها نفذت خلال الشهر الماضي 6061 جولة رقابية، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع 512 شخصًا، فيما تم توقيف 172 شخصًا.

وأشارت إلى أن أبرز الجرائم تمثلت في جرائم رشوة، واستغلال نفوذ وظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، لافتة إلى أن الأشخاص المتورطين في القضايا يعملون في وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، كشفت في 16 أكتوبر الماضي، عن أكبر قضية فساد في المملكة تتجاوز قيمة الأموال فيها 600 مليون ريال، وذلك لدى مجموعة تضم موظفين ببلدية تابعة للعاصمة الرياض وعدد من المقيمين والشركات المتعاقدة معها.

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