البرهان يأمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة حمدوك

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن التلفزيون الرسمي في السودان، أن قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمر اليوم بإطلاق سراح أربعة وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وأضاف التلفزيون، أن الوزراء الأربعة هم، حمزة بلول، وعلي جدو، وهاشم حسب الرسول، ويوسف آدم.

يأتي ذلك بعد أن ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش تحدث مع قائد الجيش السوداني اليوم الخميس وحثه على استعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة.

وقال المتحدث في بيان "الأمين العام عاود التأكيد على دعوته إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا في السودان"

من جهته أكد الجيش السوداني الذي يدير شؤون البلاد في ظل إعلانه حل مجلسي الوزراء والسيادة، أن تشكيل حكومة السودان "بات وشيكا".

ونقل تلفزيون السودان، الخميس، عن العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للبرهان قوله إن “تشكيل الحكومة بات وشيكا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news