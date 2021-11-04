هيئة الدواء البريطانية تجيز للمرة الأولى أقراصا لعلاج " كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقرت هيئة الدواء في بريطانيا أول علاج لأعراض «كورونا» عن طريق الأقراص، وسيُعطى المرضى الذين شخصوا حديثا «كورونا» والأكثر عرضة للخطر أقراص مولنوبيرافير - molnupiravir - مرتين يوميا.

وبحسب تقرير نشرته هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» فإن هذا الدواء، الذي أُنتج خصيصا لعلاج الأنفلونزا، قلل مخاطر العلاج بالمستشفى أو الوفاة إلى النصف.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن هذا العلاج «سيغير قواعد اللعبة» بالنسبة لأصحاب المناعة الضعيفة والأكثر ضعفا.

وأصاف جاويد: «اليوم هو يوم تاريخي لبلادنا، حيث أصبحت المملكة المتحدة أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن أن يتم تناوله في المنزل لعلاج كوفيد».

ويعد مولنوبيرافيرالذي طورته شركة الأدوية الأميركية ميرك أول دواء مضاد للفيروسات عن طرق الفم مخصص لكوفيد.

وصمم العقار لإدخال أخطاء في الشفرة الجينية للفيروس، ما يمنعه من الانتشار في الجسم، إنه يعمل عن طريق استهداف إنزيم يستخدمه الفيروس لعمل نسخ منه.

وقالت شركة ميرك إن العقار بهذه الخصائص من المفترض أن يكون فاعلا بنفس القدر مع التحورات الجديدة لفيروس كورونا وهو يتطور في المستقبل.

كما قالت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، إن العقار أُقر استخدامه للأشخاص الذين يعانون من أعراض كوفيد الخفيفة إلى المتوسطة، والذين لديهم عامل خطورة واحد على الأقل، مثل البدانة أو التقدم في العمر أو السكري أو أمراض القلب، حتى لا تتطور حالتهم إلى مرض خطير.

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