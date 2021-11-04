قناة سعودية تنشر تسجيلاً لوزير الخارجية اللبناني: تلفون من الرئيس ميقاتي بعملك الي بدك إياه !.. (تسجيل)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت قناة الإخبارية السعودية، تسجيلا صوتيا الذي حصلت عليه صحيفة "عكاظ" لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب وما قاله عن المملكة وأزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقال بوحبيب في التسجيل المنشور: "خلينا نحكي عن الوزير قرداحي، أنا ما بدافع عن الوزير قرداحي .. هو يدافع عن حاله، بجوز لما يدافع عن حاله يؤذي حاله أو يحمي حاله هو مسؤول عن حاله، أنا عم بحكي بيناتنا هاي مش للكتابة أنا ما عجبني أنو يروح ويحكي على التلفزيون ومؤتمر صحفي ما إلها معنى".

وتابع الوزير اللبناني في التسجيل الصوتي: "طلبت منه (قرداحي) لأنني أنا كنت عم بقود العملية (الأزمة) ييجي على الخارجية، سفراءنا عم يُستدعوا وعم يخبروا الخارجية أنا عم بخبر الرئيس ميقاتي والرئيس عون، بالأخير طلبت منه اعمل بيان أنك أنت اليوم تتقيد بقرارات مجلس الوزراء وبسياسة مجلس الوزراء قال لي ايه انا هيك وعملها ونحن وزعناها بس هو كتبها.."

وأضاف: " ما بدها هالقد لبنان ما بدو هالقد ... هلا تلفون من الرئيس ميقاتي بعملك الي بدك إياه .. لأنو نحن هيك".

فيديو | هذا ما يقوله وزير خارجية #لبنان عن #المملكة.. منكراً مساعدتها ومتهما إياها بالسوق الكبيرة للمخدرات #الإخبارية pic.twitter.com/oihIkA1r59 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 3, 2021

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