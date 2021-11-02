وزير الخارجية الإيراني مصاب بكورونا

المصدر: طهران - وكالات

أصيب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الاثنين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، عن خضوع وزير الخارجية للحجر الصحي، وفقا لوكالة "فارس" المحلية.

وقال خطیب زاده، إن حالة الوزير الصحية "جيدة ويمارس نشاطاته في الحجر الصحي".

وأكد خطيب زاده صحة ما تردد عن تغيير برنامج لقاءات وزير الخارجية بسبب توجيه الطبيب المعالج حول وضعه في الحجر الصحي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news