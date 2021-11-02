القوات الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

المصدر: رام الله ■ د.ب.أ

اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس، تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) أمس، عن رئيس بلدية نعلين عماد إبراهيم الخواجا، أن «أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واحتجزت عشرات الشبان وهددتهم بالسجن، وبإلحاق الأذى بهم، إذا واصلوا نشاطاتهم المناهضة للمشروعات الاستيطانية في البلدة، خصوصاً في جبل العالم المهدد بالاستيطان، والاستيلاء على مئات الدونمات فيه، إضافة إلى تسليم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال لمواطنين آخرين».

وأشار إلى أن «عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق»، لافتاً إلى أن «قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من البلدة». ووفق الوكالة «اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، واعتقلت أربعة مواطنين».

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