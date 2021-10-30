ميشال عون: لبنان حريص على إقامة أفضل علاقات مع السعودية

المصدر: بيروت - رويترز

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت إن بلاده حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية، متطلعا لرأب الصدع مع المملكة.

وأضاف عون على تويتر أن لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات مع السعوديين وتعزيز الروابط عبر اتفاقات ثنائية.

وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر «حريصون على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين».

وقال وزير التعليم عباس الحلبي، بعد اجتماع للخلية الوزارية اللبنانية لمتابعة الأزمات اليوم السبت استمر قرابة ثلاث ساعات لبحث الأزمة الدبلوماسية المتنامية مع السعودية وبعض دول الخليج، إن لبنان لا يتحمل أن تستقيل حكومته بسبب الأزمة التي تزداد اتساعا.

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