ماكرون يشيد أمام بايدن بـ"قرارات ملموسة" تعيد "الثقة" بين باريس وواشنطن

المصدر: روما - أ ف ب

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في روما أمام نظيره الأميركي جو بايدن ب"قرارات ملموسة" تم اتخاذها بعد أزمة الغواصات الأسترالية لإعادة "الثقة" بين فرنسا والولايات المتحدة.

ولفت ماكرون إلى "قرارات ملموسة للغاية أتت لتدعم تحركات ومبادرات مشتركة نقوم بها في مجالات مختلفة، الأمر الذي يشكل في رأيي انطلاقة لعملية الثقة".

وكان الرئيس الأميركي قد اجتمع مع نظيره الفرنسي اليوم الجمعة في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الإيطالية ، وقال إن الولايات المتحدة ليس لها حليف أقدم ولا أكثر ولاء من فرنسا.

وأضاف بايدن أنه لا يوجد مكان في العالم لا تستطيع الولايات المتحدة التعاون فيه مع فرنسا وذلك في الوقت الذي يعمل فيه البلدان على إصلاح العلاقات إثر خلاف بسبب اتفاق أمني بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

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