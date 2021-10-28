الأمم المتحدة تؤكد عقد لقاء مباشر بين مبعوثها إلى السودان والبرهان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أكدت الأمم المتحدة عقد لقاء بين مبعوثها الخاص إلى السودان فولكر بيرتس وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وقالت بعثة الأمم المتحدة فى الخرطوم اليوم الخميس أن بيرتس أبلغ البرهان خلال لقاء مباشر بضرورة إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين فورا، وطلب التواصل مع المعتقلين.

من جهة أخرى قتل متظاهر واحد على الأقل الخميس في مواجهات في منطقة الخرطوم بحري بشمال العاصمة السودانية، على ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية ، لافتة إلى إصابة اثنين آخرين "حالتهما حرجة".

وحملت لجنة الأطباء "قوات الدعم السريع والمجلس العسكري مسؤولية ما حصل.



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