طائرة مصرية متجه إلى روسيا تطلق جرس الإنذار بسبب رسالة.. وبيان للتوضيح

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران عن سبب عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 وهبوطها بعد نصف ساعة من إقلاعها.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر تأكيده أن الطائرة هبطت بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة وتم عودة الرحلة بعد اقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

قالت مصادر إن طائرة ركاب متجهة من القاهرة إلى موسكو أطلقت إنذارا عاجلا بعد اقلاعها وستعود الى مطار المغادرة.

ووفقا للمصادر تم إطلاق الإنذار بعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع فوق البحر الأبيض المتوسط، حيث تهبط الطائرة "إيرباصA220" في المطار.

وأكدت المصادر وفقا للصورة المتواجدة أعلاه، أن الطائرة هبطت بسلام في مطار القاهرة، حيث كانت تابعة لشركة مصر للطيران.

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