الطيران المدني السوداني يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم اليوم

المصدر: الخرطوم- أ ف ب

تستأنف السلطات السودانية العمل بمطار الخرطوم الأربعاء عند الساعة 16,00 (14,00 ت غ)، كما أكد مدير الطيران المدني ابراهيم عدلان غداة قرار بتعليق جميع الرحلات من وإلى البلاد حتى نهاية الشهر الجاري بسبب ما تشهده من اضطرابات بعد سيطرة العسكريين على الحكم.

وقال عدلان إن المطار "سيعاود العمل اليوم الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي".

ويأتي قرار استئناف العمل بالمطار بينما يواصل السودانيون احتجاجهم في شوارع العاصمة السودانية ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي أطاحت الشركاء المدنيين من الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وكان مكتب رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك أكد في بيان الثلاثاء عودته إلى منزله بعد أن كان أعلن توقيفه الاثنين من قبل الجيش بعد قرارات البرهان.

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