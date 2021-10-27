تقرير فلسطيني: القوات الإسرائيلية تواصل تجريف المقبرة اليوسفية في القدس

المصدر: القدس ■ د.ب.أ

واصلت القوات الإسرائيلية، أمس، أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية، الملاصقة لأسوار البلدة القديمة في القدس، لليوم الثاني على التوالي.

ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، طمست طواقم بلدية الاحتلال، أول من أمس، أجزاء من المقبرة وشواهد القبور، وذلك بعد تدمير عدد منها ونبشها، الأسبوع المنصرم.

وتنبع أهمية الموقع الجغرافي للمقبرة من قربها من سور القدس وباب الأسباط الذي يعد أهم مداخل البلدة القديمة، إضافة إلى أنها تضم قبور جنود أردنيين، وضريح الجندي المجهول. وأشارت الوكالة إلى أن «بلدية الاحتلال تنفذ أعمال حفر وتجريف في المقبرة منذ سنوات عدة، وفي عام 2014 منع الاحتلال الدفن في جزئها الشمالي، وأقدم على إزالة 20 قبراً تعود إلى جنود أردنيين استشهدوا عام 1967، في ما يعرف بمقبرة الشهداء ونصب الجندي المجهول».

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