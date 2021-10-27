مقتل 11 شخصاً في هجوم بالعراق

المصدر: بغداد - أ ف ب

قُتل 11 شخصاً على الأقل، الثلاثاء، في هجوم على قرية في محافظة ديالى في شرق العراق، نُسب لتنظيم "داعش" الإرهابي، على ما أفاد مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

واستهدف الهجوم قرية الرشاد في ديالى، وأسفر عن "مقتل 11 شخصاً وإصابة 13 بجروح"، كما قال مصدر أمني في المحافظة، بينما أشار مصدر أمني آخر إلى أن من بين الضحايا مدنيين، موضحاً أيضاً أنه من بين أبناء القرية العديد من المنتسبين إلى القوات الأمنية.

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