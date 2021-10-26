الجيش الإسرائيلي يجري تمرينا قرب غزة استعدادا لـ«معركة المقبلة»

المصدر: تل أبيب - د ب أ

أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء تمرينا عسكريا لفرقة غزة، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع تويتر:«ستشهد المنطقة تحركات نشطة لمركبات أمنية وسيسمع دوي انفجارات، بالإضافة إلى نشر حواجز في بعض الطرقات دون إغلاقها بالفعل».

ويهدف التمرين إلى رفع جاهزية قوات الجيش لحماية المنطقة.

وأضاف أدرعي أن «التمرين سيفحص استخلاص العبر من عملية (حارس الأسوار) التي دارت قبل أشهر، واختبار استعداد القوات في مواجهة عدد كبير من السيناريوهات الهجومية التي قد تنطلق من غزة في المعركة المقبلة».

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