المنظمة العالمية للأرصاد: ثاني أكسيد الكربون وصل إلى مستوى قياسي في 2020

المصدر: جنيف ■ د.ب.أ

أعلنت الهيئة العالمية للأرصاد الجوية، أمس، أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض وصلت إلى مستوى قياسي عام 2020، حيث ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة أكبر من متوسط الزيادة المسجلة للعقد من 2011 حتى 2020. ووفقاً للمنظمة، فإنه بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، انخفضت الانبعاثات الجديدة بنسبة 5.6% العام الماضي. مع ذلك، لم يكن لهذا تأثير يمكن رصده على تركيزات الغازات الحالية في الغلاف الجوي أو على معدلات نموها. وبلغ المستوى الجديد لثاني أكسيد الكربون 413.2 جزءاً لكل مليون، مقارنة بـ410.7 عام 2019. وحذّر رئيس المنظمة، بيتيري تالاس، من أنه ما لم يتم تطبيق أهداف متعلقة بالانبعاثات أكثر صرامة من الموضوعة حالياً، بالتأكيد لن يتم تحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ.

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