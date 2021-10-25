مكتوم بن محمد يلتقي ولي عهد البحرين على هامش قمة "الشرق الأوسط الأخضر"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم الاثنين، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في العاصمة السعودية الرياض.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والتي تقوم على أسس متينة من الأخوة والاحترام والتفاهم والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق الجانبان إلى الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في المنطقة، من خلال إطلاق "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث والإضرار بالتربة، وما تحظى به هذه المبادرة من دعم كبير من قادة وزعماء العالم، لما لها من فوائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، أهمها مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة.

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