عبد الفتاح البرهان يعلن «الالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة»

المصدر: الخرطوم-أ ف ب

أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يرأس المؤسسات الانتقالية في السودان الاثنين «التزام» بلاده ب«الاتفاقات الدولية الموقعة»، بعد أن أعلن حال الطوارىء في البلاد وحلّ مجلس السيادة والحكومة، وهما المؤسستان المؤلفتان من عسكريين ومدنيين واللتان كانت تتقاسمان السلطة في البلاد.

والسودان هو إحدى الدول الأربع التي وقعت العام الماضي على اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وأكد البرهان في كلمة بثها التلفزيون، بينما محتجون في الشارع كانوا ينددون بانقلاب، تمسكه ب«إكمال التحول الديموقراطي حتى تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية منتخبة».

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