سفن حربية روسية وصينية تقوم بأولى الدوريات المشتركة في «الهادي»

المصدر: موسكو ■ رويترز

قالت وزارة الدفاع الروسية، أول من أمس، إن سفناً حربية روسية وصينية قامت بأولى الدوريات المشتركة لها في الجزء الغربي من المحيط الهادي على مدار الأسبوع المنصرم، وهي خطوة قالت اليابان إنها كانت تراقبها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن «مجموعة السفن عبرت مضيق تسوجارو للمرة الأولى في إطار الدوريات»، ويعتبر المضيق مياهاً دولية. وأضافت الوزارة أن «مهام هذه الدوريات هو إظهار علمَي دولتَي روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين». وقالت وزارة الدفاع الصينية، أمس، إن التدريبات المشتركة كانت تهدف إلى «المزيد من تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في المرحلة الجديدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news