ثلاثة قتلى في فيضانات بتونس

المصدر: تونس - أ ف ب

قضى ثلاثة أشخاص في فيضانات شهدتها تونس في أعقاب تساقط أمطار غزيرة، حسبما أعلن متحدث باسم وكالة الحماية المدنية الأحد.

وفي بلدة تالة بشمال غرب تونس، قضى شابان يبلغان 20 و27 عاما بعد أن جرفت المياه سيارتهما، وفق المتحدث معز تريعة.

ولقي شاب آخر عمره 24 عاما حتفه في برج شاكر القريبة من تونس، بحسب المتحدث.

وتشهد تونس فيضانات موسمية ناجمة عن أمطار غزيرة ترزح تحت وطأتها البنى التحتية الضعيفة ومن ضمنها أنظمة قديمة لصرف المياه وسوء التخطيط العمراني.

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