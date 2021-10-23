مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون شمال رام الله

المصدر: رام الله - د ب أ

أصيب فلسطيني بحروق، اليوم السبت، إثر اعتداء نفذه مستوطنون على قاطفي الزيتون، في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم عن الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان عوض أبو سمرة قوله إن «نحو 20 مستوطنا من البؤرة الاستيطانية»عيدي عاد«المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا ثلاث عائلات أثناء قطفها ثمار الزيتون في السهل الواقع شرق البلدة».

وأشار إلى أن «المستوطنين اعتدوا على مواطن، ورشوه بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابته بحروق، نقل على إثرها إلى المركز الطبي في البلدة».

ولفت إلى أن «المستوطنين أحرقوا مركبة، وحطموا وأعطبوا إطارات ثلاث مركبات أخرى تعود للعائلات المعتدى عليها».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news