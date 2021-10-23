باكستان تنفي السماح لأميركا باستخدام مجالها الجوي لتنفيذ عمليات في أفغانستان

المصدر: إسلام أباد - د ب أ

نفى مكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية بشكل قاطع اليوم السبت تقارير إعلامية أميركية عن وجود تفاهم مع الولايات المتحدة للسماح باستخدام المجال الجوي الباكستاني لتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية في أفغانستان.

وكانت شبكة «سي إن إن» قالت الجمعة، نقلا عن ثلاثة مصادر، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت النواب باقتراب التوصل إلى اتفاق مع باكستان لاستخدام مجالها الجوي لإجراء عمليات استخباراتية وعسكرية في أفغانستان.

غير أن مكتب الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية قال إنه «لا يوجد مثل هذا التفاهم»، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس للأنباء الباكستانية.

وقال: «لدى باكستان والولايات المتحدة تعاون منذ فترة طويلة بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب ولا يزال الجانبان منخرطين في مشاورات منتظمة».

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