الصين تحث أميركا على تجنب إرسال إشارات خاطئة بشأن تايوان

المصدر: بكين ■ رويترز

حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، أمس، على تجنب إرسال إشارات خاطئة للمؤيدين لاستقلال تايوان، وذلك بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده ستهب للدفاع عن الجزيرة التي تعتبرها الصين أرضاً تابعة لها.

وقال المتحدث وانغ ون بين في إفادة صحافية يومية في بكين، إنه لا مجال للتنازلات لدى الصين حين يتعلق الأمر بمصالحها الأساسية.

كان بايدن قد قال في لقاء مع «سي.إن.إن»، رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستهب للدفاع عن تايوان: «نعم، لدينا التزام بفعل ذلك».

غير أن متحدثاً باسم البيت الأبيض قال إن بايدن لم يكن يعلن أي تغيير في السياسة الأميركية، مؤكداً «لا تغيير في سياستنا». وامتنع المتحدث عن الإدلاء بمزيد من التعليقات عندما سئل عما إذا كان بايدن قد أخطأ التعبير.

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