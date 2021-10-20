العثور على جثة شاب سوري ألقاه آخرون في أحد الأنهار

المصدر: وارسو - رويترز

ذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية نقلا عن الشرطة وحرس الحدود أن غواصين بولنديين انتشلوا جثة شاب سوري (19 عاما) من نهر على الحدود مع روسيا البيضاء.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن حرس الحدود كان يبحث عن الشاب منذ يوم الثلاثاء بعدما اعتقل رجلا سوريا آخر قال إن أشخاصا من روسيا البيضاء دفعوه مع رجل آخر إلى النهر.

وسجلت بولندا وليتوانيا ولاتفيا زيادات كبيرة في أعداد المهاجرين من دول مثل أفغانستان والعراق حيث يحاولون التسلل عبر حدودها من روسيا البيضاء، فيما تصفه وارسو وبروكسل بأنه شكل من أشكال الضغط على الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي فرضها على مينسك.

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