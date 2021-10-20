إثيوبيا تشن غارتين على إقليم تيغراي والحرب تتصاعد

المصدر: أديس أبابا - رويترز

نفذت الحكومة الإثيوبية ضربة جوية ثانية بعد ساعات فقط من غارة أولى على إقليم تيغراي اليوم الأربعاء، في تصعيد كبير لحملة تستهدف إضعاف قوات تيغراي المتمردة.

وقال المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو إن الضربة الثانية وقعت في أجبي بمنطقة تمبن على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من مقلي عاصمة الإقليم، واستهدفت مركزا للتدريب ومستودعا لقذائف المدفعية الثقيلة.

جاء ذلك بعد غارة جوية في الصباح على مقلي، وكانت الثالثة هذا الأسبوع. وقال تلفزيون تيغراي إن الهجوم استهدف وسط المدينة في حين قالت حكومة أديس أبابا إنه استهدف مباني كانت قوات تيغراي تصلح أسلحتها فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news