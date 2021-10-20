85 قتيلا في الهند و31 في النيبال في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة

المصدر: ا ف ب

بلغت حصيلة الفيضانات وحوادث انزلاق التربة في الهند 85 قتيلا الأربعاء كما أعلن مسؤولون فيما لقي 31 شخصا مصرعهم في النيبال وفقد أثر 43 آخرين.

وفي أوتارخاند بشمال الهند قال مسؤولون إن 46 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، فيما فقد 11 في كيرالا في الجنوب كما ذكر رئيس وزراء الاقليم بيناراي فيجايان مشيرا الى ان الحصيلة هناك بلغت 39 قتيلا. وفي النيبال قال مسؤول ان الفيضانات وانزلاقات التربة أودت بحوالى 31 شخصا.

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